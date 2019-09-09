مدني الباحة يصدر دليلاً ارشادياً لسلامة الطلاب والطالبات عند ارتياد الحافلات المدرسية

المناطق_الباحة

المناطق-الباحة

اعدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دليلاً ارشادياً لسلامة الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسيه موضحاً بها المهام والادوار لكلاًمن اولياءالامور مسؤلي السلامه في الادارة المدرسية سائقي الحافلات طلاب وطالبات المدارس .

واوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بان المدارس بأختلاف مراحلها من الأماكن العامه التي تحظى بأهتمام ورعاية الدفاع المدني وينعكس هذا الأهتمام في الحرص على تطبيق شروط السلامه الوقائية بكل مدرسه من خلال وضع خطط توعويه شامله لنشر الوعي الوقائي بين الطلاب والطالبات وتدريبهم على السلوك الوقائي بشكل يمتد الي حياتهم العامة

و لا يمكن للدفاع المدني ان يوفر سبل الأمن والسلامة بالمدرسة والحفاظ على الأرواح والممتلكات الا بتعاون ايجابي وفعال وتكاملي من قبل ادارة المدرسة وهيئة التدريس بل والطلبه وسائقي الحافلات .