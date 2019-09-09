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شاهد..تفسير ظاهرة شدة الحرارة بداية الصيف ونهاية

شاهد..تفسير ظاهرة شدة الحرارة بداية الصيف ونهاية
http://almnatiq.net/?p=771370
المناطق-الرياض

كشف مقطع مصور تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبب وراء ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في وقت دخول فصل الصيف وخروجه.
وحسب المقطع الذي لم تتمكن صحيفة “المناطق” من تحديد هوية المتحدث سوى ان المصور أشار له باسم “أبو باسم” حدث فيه المتحدث بقوله إن الأرض كروية وتتكون من خمسة خطوط مشيراً أن تعامد الشمس على مدار السرطان يجعلها تمر اول الصيف على المنطقة وهذا هو المسبب لارتفاع درجة الحرارة أول الصيف.
وحسب المتحدث فإن الشمس وعد عودتها لجنوب الكرة الأرضية مع نهاية فصل الصيف تمر مرة أخرى على المنطقة وهذا أيضا ينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة بشكل أوى من السابق.

 

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