الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستقبل أمين منطقة نجران

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران،في مكتبه بديوان الإمارة اليوم , أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان.

وفي بداية الاستقبال هنأ سموه المهندس عيبان بصدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة، بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أمينًا للمنطقة.

وحثّ سمو أمير نجران ، أمين المنطقة على العمل بالمرتكزات الأربعة – الصدق، والإخلاص، والأمانة والعدل – تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة نحو خدمة المواطن الكريم، وقال سموه : “الوطن يستحق منا أكثر وأكثر، وهو يفتخر بأبنائه المخلصين”.

من جهته، ثمّن المهندس حمد عيبان الثقة بصدور هذا القرار، وعلى ما حظي به من دعم من سمو أمير المنطقة منذ تكليفه بالعمل، واعدًا بمضاعفة الجهود لخدمة المنطقة.