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المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

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المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام
http://almnatiq.net/?p=771378
المناطق_الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019م) بكمية (780) ألف طن من القمح الصلب وفقا للمواصفات الجديدة، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام – بمشيئة الله تعالى – خلال الفترة (نوفمبر 2019م – يناير 2020م)، بواقع (13) باخرة، موزعة على (9) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (545) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.
وأفاد معاليه أنه تم دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (19) شركة للمنافسة وتم الترسية على عدد (4) شركات، وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو (2.8) مليون طن من القمح هذا العام، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat .

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