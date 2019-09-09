تعليم حفرالباطن يناقش استعدادات اليوم الوطني

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أكد سعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي عند لقائه مع لجنة الاحتفاء باليوم الوطني 89 على تنمية القيم الوطنية والتذكير بنعم الله على الوطن عبر برامج الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89، والذي يحمل شعار ” همة حتى القمة ” داعيا إلى تفعيل دور قادة وقائدات المدارس في ترسيخ الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة ـ حفظهم الله ، وما يحمله هذا اليوم من مضامين متعددة من تكريس الحب والانتماء والمحافظة على مقدّرات ومكتسبات الوطن، واستمرار مسيرة البناء والتنمية والوحدة الوطنية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأسبابه، وتوفير جميع الاحتياجات للمناشط الطلابية بهذه المناسبة الغالية .

و خلال اطلاعه على خطة التجهيزات والبرامج حث الرحيلي جميع اللجان الخاصة بالاستعداد للاحتفاء إلى إظهار هذه المناسبة بالمظهر اللائق ، الذي يتناسب مع ما وصلت إليه البلاد من تقدم وتطور وتنمية، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الفعاليات مُشرّفة وجوهرية حيال حب الوطن والمحافظة على مقدراته ومكتسباته منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مروراً بأبنائه الملوك، رحمهم الله جميعاً، حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ.