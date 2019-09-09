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نائب أمير الشرقية يؤكد: احرصوا على ضبط عمل الجهات الحكومية وتحقيق التوازن المالي

نائب أمير الشرقية يؤكد: احرصوا على ضبط عمل الجهات الحكومية وتحقيق التوازن المالي
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المناطق_الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، على الدور الهام والمحوري لفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية في تحقيق ضبط عمل الجهات الحكومية وتحقيق التوزان المالي الذي تنشده القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وبين سموه خلال لقاء بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) بمدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية الأستاذ إبراهيم بن محمد الرشودي، أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله- حريصان على أن تقوم الأجهزة الحكومية بدورها وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، وأن تكون ملتزمة بالميزانيات المعتمدة لكل جهة، وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية، مبيناً أهمية العمل مع الأجهزة الحكومية لتحقيق التكامل فيما بينها، وتجاوز العقبات ذات الصلة بالشأن المالي، والسعي للربط الإلكتروني مع منصة الوزارة لكافة الجهات، كما اطلع سموه على تقرير موسم خرص التمور، متمنياً سموه للوزارة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية الأستاذ إبراهيم بن محمد الرشودي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية كريمة، وحرصه على دعم أعمال الفرع، وتجاوز الصعوبات، وأن يكون الفرع عنصراً فاعلاً في منظومة العمل الحكومي في المنطقة.

 

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