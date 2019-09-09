مدير تعليم الشرقية يناقش الخطةالإجرائية للاحتفال باليوم الوطني 89

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رأس مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان اليوم الاثنين ، اجتماع اللجنة الإشرافية لمناقشة الخطة الإجرائية لاحتفالات الإدارة باليوم الوطني الـ 89 ، الذي يحمل شعار “همـة حتـى القمـة” اســتلهاما بمقولــة ولي العهد صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن سـلمان “همـة السـعوديين مثـل جبـل طويـق ، وذلك بحضور المساعدين وعدد من القيادات التعليمية، وأعضاء لجنة المناسبات بالإدارة بقطاعيها البنين والبنات.

وأوضح الدكتور الشلعان أن الاجتماع يأتي من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتعليم الشرقية للاحتفال بهذه المناسبة بما يبرز أهمية اليوم الوطني للمملكة التي يستلهم الجميع فيها بطولة الأمجاد التي تحققت على يد موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.

وأكد مدير عام تعليم الشرقية أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لإخراج المناسبة بما يتناسب وأهميتها ومكانتها، مبيناً أن الاحتفاء بالمناسبة يتضمن احتفال على مستوى الإدارة واحتفال على مستوى مكاتب التعليم في مختلف المحافظات واحتفال على مستوى المدارس باستخدام الوسائل الحديثة في التعبير عن حب الوطن وتفعيل الإذاعة المدرسية وإقامة معارض فنية واصبوحات شعرية ومسرحيات تجسد اللحمة الوطنية وإنتاج أفلام وثائقية عن “مسيرة قائد ومفهوم الوطنية وطرق تعزيزها”.

ودعا الدكتور الشلعان كافة الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس إلى مراعاة الضوابط والمعايير المنظمة، واختيار الموضوعات التي تبين لطلابنا وطالباتنا أهمية هذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى أهمية تزيين كافة مقرات التعليم، وتهيئة مواقع الفعاليات بما يتناسب مع هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

هذا وقد شهد اللقاء مناقشة الخطة من خلال العرض الذي قدمه مدير إدارة نشاط الطلاب حاتم الغامدي، ورئيس قسم النشاط الاجتماعي شبيب العواد، والذي تم خلاله تسليط الضوء على أبرز البرامج والأنشطة المعدة خصيصاً للمناسبة بالتزامن مع خطة الوزارة الموضوعة لهذه المناسبة الوطنية.