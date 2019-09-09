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رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORT .

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رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORT .

رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORT .
http://almnatiq.net/?p=771399
المناطق_الرياض

أعلن غانم القحطاني مدير قنوات ksa sports ، نقل كل مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

وقال في تغريدة: “بإذن الله .. مباريات المنتخب السعودي الأول منقولة عبر KSA SPORT”

وأضاف: ستكون مواعيد مباريات الأخضر على النحو التالي:

اليمن والسعودية ١٠ سبتمبر، السعودية وسنغافورة ١٠ أكتوبر، فلسطين والسعودية ١٥ أكتوبر، أوزبكستان والسعودية ١٤ نوفمبر، السعودية واليمن ٢٦ مارس، سنغافورة والسعودية ٣١ مارس، السعودية وفلسطين ٤ يونيو، السعودية وأوزبكستان ٩ يونيو

وزاد: كذلك سيتم نقل مباراة السعودية ومالي (ودية) يوم الخميس القادم في مدينة الدمام مع استديو تحليلي مصاحب

ووجّه غانم شكره لرئيس هيئة الرياضة وقال:”الشكر بعد الله للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو من حرص على أن تكون كل مباريات المنتخب السعودي تبث عبر القنوات الرياضية السعودية”

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