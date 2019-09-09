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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً
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المناطق_الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.36 نقطة ليقفل عند مستوى 8055.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الحكير, والزامل للصناعة, وأسواق عبدالله العثيم, وأسمنت ينبع, والواحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي، وساب, وهرفي للأغذية، والدرع العربي، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.97% و 2.05%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والراجحي, وسابك، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 37.07 نقطة، ليقفل عند مستوى 3770.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 299 صفقة.

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