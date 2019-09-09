أمير جازان بالنيابة يستقبل محافظ ومشايخ الداير بني مالك..

المناطق_فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, محافظ الداير بني مالك ، نايف بن ناصر بن لبده وعدداً من مشايخ القبائل بالمحافظة.

ورحّب سموه في مستهل الاستقبال بمحافظ ومشايخ الداير بني مالك, مؤكداً أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مشايخ القبائل والمواطنين بشكل عام لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والإسهام في حفظ الأمن، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة, وما تشهده وكافة المراكز التابعة لها من تطور ونمو ومشروعات تنموية وفق الخطط التطويرية المعدة للمحافظة في شتى المجالات كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية والزراعية التي تسهم في تلبية احتياجات المواطن والمقيم والزائر لمحافظة الداير بني مالك التي تعد واحدة من أهم المحافظات في زراعة البن والتي تمتاز بطابع سياحي لجمالها وما يتوافر بها من مقومات طبيعية وأجواء ربيعة على مدار العام كغيرها من محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.