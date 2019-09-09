مدني جازان : يجدد تحذيراته ويهيب باتباع ارشادات السلامة خلال الأمطار والسيول ..

المناطق_فضه عطيف

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير لتعرض المنطقه لنشاط رياح سطحيه وشبه انعدام رؤيه لهطول امطار وتساقط برد ورياح نشطة على المنطقة .

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية،