احدث الأخبار

الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية
أبرز المواد
 رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني
أبرز المواد
 تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية
أبرز المواد
 دراسة تربط تناول لحم الدجاج بمرض السرطان!
أبرز المواد
 مدني جازان : يجدد تحذيراته ويهيب باتباع ارشادات السلامة خلال الأمطار والسيول ..
أبرز المواد
 شملت 12 نشاطاً وقسمت على 3 مراحل .. وظيفة أصبحت مقتصرة على السعوديين فقط منذ بداية العام الجديد
أبرز المواد
 “النقد” تعلن تحديثاً في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يستقبل محافظ ومشايخ الداير بني مالك..
أبرز المواد
 سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً
أبرز المواد
 رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORT .
أبرز المواد
 شاهد..تفسير ظاهرة شدة الحرارة بداية الصيف ونهاية
أبرز المواد
 مدير تعليم الشرقية يناقش الخطةالإجرائية للاحتفال باليوم الوطني 89
المنطقة الشرقية
الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية

الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية

أبرز المواد
رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني

رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني

أبرز المواد
تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية

تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية

أبرز المواد
دراسة تربط تناول لحم الدجاج بمرض السرطان!

دراسة تربط تناول لحم الدجاج بمرض السرطان!

أبرز المواد

شملت 12 نشاطاً وقسمت على 3 مراحل .. وظيفة أصبحت مقتصرة على السعوديين فقط منذ بداية العام الجديد

شملت 12 نشاطاً وقسمت على 3 مراحل .. وظيفة أصبحت مقتصرة على السعوديين فقط منذ بداية العام الجديد
http://almnatiq.net/?p=771412
المناطق_الرياض

أصبحت وظيفة مدير منفذ بيع (معرض) قاصرة على السعوديين ، وموطَّنة بالكامل في القطاعات التي شملها قرار وزارة العمل القاضي بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا ، وذلك منذ بداية العام الهجري الجديد 1440هـ .

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوطين 12 قطاعًا اقتصاديًّا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 1/ 1/ 1440هـ، وشملت 4 قطاعات، هي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

أما المرحلة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ فقد شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وشملت محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد، ومحال الحلويات.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية

الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية
رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني

رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني
تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية

تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*