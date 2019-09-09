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تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية

تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية
http://almnatiq.net/?p=771423
المناطق_الرياض

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قراراً بتأجيل مواجهة الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي تجمع الرائد والتعاون التي كان مقررا لها أن تُلعب الخميس 19 سبتمبر الجاري، لتقام في يوم الأربعاء الموافق 6 / 11 / 2019 .

وأوضحت اللجنة في تعميم أرسلته إلى الناديين أن قرار التأجيل جاء بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر 2019، وذلك وفقاً للخطاب الذي تلقته اللجنة من إدارة تشغيل المنشآت في الهيئة العامة للرياضة .

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