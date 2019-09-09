احدث الأخبار

الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية
أبرز المواد
 رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني
أبرز المواد
 تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية
أبرز المواد
 دراسة تربط تناول لحم الدجاج بمرض السرطان!
أبرز المواد
 مدني جازان : يجدد تحذيراته ويهيب باتباع ارشادات السلامة خلال الأمطار والسيول ..
أبرز المواد
 شملت 12 نشاطاً وقسمت على 3 مراحل .. وظيفة أصبحت مقتصرة على السعوديين فقط منذ بداية العام الجديد
أبرز المواد
 “النقد” تعلن تحديثاً في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يستقبل محافظ ومشايخ الداير بني مالك..
أبرز المواد
 سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً
أبرز المواد
 رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORT .
أبرز المواد
 شاهد..تفسير ظاهرة شدة الحرارة بداية الصيف ونهاية
أبرز المواد
 مدير تعليم الشرقية يناقش الخطةالإجرائية للاحتفال باليوم الوطني 89
المنطقة الشرقية
الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية

الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية

أبرز المواد
رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني

رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني

أبرز المواد
تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية

تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية

أبرز المواد
دراسة تربط تناول لحم الدجاج بمرض السرطان!

دراسة تربط تناول لحم الدجاج بمرض السرطان!

أبرز المواد

الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية

الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية
http://almnatiq.net/?p=771428
المناطق_متابعات

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن معدلات الانتحار العالمية تراجعت على مدار السنوات القليلة الماضية ولكن لايزال شخص ينتحر كل 40 ثانية في مكان ما حول العالم.

وأضافت منظمة الصحة العالمية في جنيف أن هناك 38 دولة فقط لديها إستراتيجيات وطنية لمنع الانتحار.

وقال المدير العام للمنظمة، تدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان: “كل وفاة هي مأساة لأسرة وأصدقاء وزملاء. إلا أنه يمكن الحيلولة دون حالات الانتحار”.

ومن بين الخطوات التي أثبتت فعاليتها بناء مهارات الشباب للتكيف مع الضغط ومساعدة الأشخاص المعرضين للخطر وكبح الوصول للمخاطر مثل المبيدات.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حظر المبيدات الحشرية في سريلانكا قلل نسبة الانتحار بواقع 70 بالمئة بين 1995 و2015. وفي كوريا الجنوبية، أسفرت سياسة مماثلة عن تراجع حالات الانتحار للنصف بين 2011 و2013.

وتراجع معدل الانتحار عالميا بواقع 9.8 بالمئة ليصل إلى 10.5 وفاة بين كل مئة ألف شخص بين عامي 2000 و2016، بحسب المنظمة، مستشهدة بأحدث البيانات المتاحة.

وكانت الأمريكتان المنطقة الوحيدة في العالم ذات اتجاه انتحار آخذ في الارتفاع خلال تلك الفترة.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن الانتحار هو ثاني أكثر سبب للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، عقب حوادث الطرق.

روابط ذات صلة

رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني

رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني
تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية

تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية
دراسة تربط تناول لحم الدجاج بمرض السرطان!

دراسة تربط تناول لحم الدجاج بمرض السرطان!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*