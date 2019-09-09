احدث الأخبار

100 طن في أشهر.. الصين تخزن الذهب لمواجهة ترامب
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة
أبرز المواد
 وزارة الإعلام تطلق “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني”
أبرز المواد
 وزارة المالية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2019
أبرز المواد
 ملكة بريطانيا تصادق على قانون يوقف مغادرة الاتحاد الأوروبي دون إتفاق نهاية أكتوبر
أبرز المواد
 أمير حائل يعقد اجتماعًا مع فريق عمل منظومة الريادة السعودية
أبرز المواد
 “الاستثمار” تسلم 6 رخص استثمارية لشركات دولية بقيمة 900 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة
أبرز المواد
 بشرى سارة للراغبين في تكرار أداء العمرة من خارج المملكة
أبرز المواد
 الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية
أبرز المواد
 رسمياً .. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني
أبرز المواد
 تأجيل مواجهة الرائد والتعاون بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية
أبرز المواد
100 طن في أشهر.. الصين تخزن الذهب لمواجهة ترامب

100 طن في أشهر.. الصين تخزن الذهب لمواجهة ترامب

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة

أبرز المواد
وزارة الإعلام تطلق “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني”

وزارة الإعلام تطلق “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني”

أبرز المواد
وزارة المالية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2019

وزارة المالية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2019

أبرز المواد

“الاستثمار” تسلم 6 رخص استثمارية لشركات دولية بقيمة 900 مليون ريال

“الاستثمار” تسلم 6 رخص استثمارية لشركات دولية بقيمة 900 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=771438
المناطق_الرياض

سلمت الهيئة العامة للاستثمار اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، 6 رخص استثمارية لعدة شركات من أنحاء العالم، يقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية بأكثر من 900 مليون ريال سعودي، وذلك خلال فعاليات “مؤتمر الطاقة العالمي”، الذي يعد أحد أكبر التجمعات العالمية المختصة بمناقشة تحديات صناعة الطاقة، ويشارك فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وشملت الرخص الاستثمارية شركة “ENGIE” الفرنسية، لتطوير مشروع في الطاقة الشمسية، إضافة إلى رخصة ذات نشاط خدمي لدعم أعمال الشركة الفرنسية في المنطقة، وشركة “Roxtec” السويدية، لتوطين صناعة أختام الكابلات الكهربائية، وشركة “ORBITS” المصرية السعودية، المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وشركة “EEG” القبرصية، وشركة “Lime energy” الأمريكية، المتخصصتين في تقديم خدمات كفاءة الطاقة.

وصرح المهندس محمد الحجاج مدير عام قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة تسعى لتحقيق ريادة عالمية في إنتاج الطاقة الشمسية، لتشكل أكبر سوق لإنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة، كما أنها تستهدف زيادة التركيز على نقل المعرفة وتوطين صناعات التقنية في الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى.

وقال :” ما نشهد اليوم من توجه عدة شركات من مختلف دول العالم للاستثمار في مجالات الطاقة، يأتي تأكيدا على نجاح توجه المملكة ممثلة بالقطاعات الحكومية نحو تمكين نمو مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار بالعمل مع شركائها في الجهات ذات العلاقة لتعريف المستثمرين بالفرص وتطوير الخطط الاستثمارية وتسهيل تأسيس الأعمال في المملكة وتنميتها “.

من جهتها ستقدم الهيئة العامة للاستثمار على هامش فعاليات المؤتمر ورشة عمل تعريفية بعنوان: فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، كما ستعقد الجهات السعودية المشاركة على هامش فعاليات المؤتمر، أكثر من 25 اجتماعا مع كبرى الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة بالمملكة.

وتحظى الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد لأول مرة، وتستضيفه العاصمة أبو ظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، تحت شعار “الطاقة من أجل الازدهار”، بمشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة. كما تشارك المملكة العربية السعودية بأكثر من 25 جهة سعودية تمثل القطاعين العام والخاص.

يذكر أن المملكة قطعت شوطاً على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة التي كان من ضمنها مؤخرًا قطاع التعليم، واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.

وفي سياق هذه الإصلاحات، حظيت المملكة بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صُنفت المملكة بين أفضل 40 اقتصادًا في العالم حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.

روابط ذات صلة

100 طن في أشهر.. الصين تخزن الذهب لمواجهة ترامب

100 طن في أشهر.. الصين تخزن الذهب لمواجهة ترامب
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة
وزارة الإعلام تطلق “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني”

وزارة الإعلام تطلق “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*