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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=771455
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.

كما استقبل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلانينا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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