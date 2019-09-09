العبيلان يرأس إجتماع اللجنة الرئيسية للإحتفال باليوم الوطني 89

المناطق-الباحة

ترأس محافظ القرى الاستاذ خالد بن عبدالله العبيلان إجتماع اللجنة الرئيسية للإحتفال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين وذلك بمقر المحافظة وتم مناقشة الإستعدادات والتجهيز لهذه المناسبة الوطنية الغالية وذلك بحضور مشائخ القبائل و مدراء الإدارات الحكومية الأمنية والمدنية والمؤسسات الحكومية والإجتماعية و ممثل نادي العين السعودي ومدير المركز الإعلامي .

حيث بدأ الاجتماع بكلمه للمحافظ رحب فيها بالجميع مؤكداً على ما تحمله ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لمملكتنا الغالية من مكانة كبيرة في نفوس أبناء هذه البلاد المباركة وما يحملونه من حب وولاء وإنتماء لوطنهم وقيادتهم . مشيراً الى إهتمام وحرص سمو أمير المنطقة حيال متابعة ما سيقدم من فعاليات وبرامج للإحتفاء بهذه المناسبة الغالية .

بعد ذلك تم إستعراض جدول الاعمال وما جاء فيه من مناقشات حيال الاستعداد من قبل بلدية المحافظة وبلدية معشوقه والأعمال المناطة بها كذلك مناقشة اختيار موقع الاحتفال وإستقبال مشاركات المواطنين للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة كما تم مناقشة البرامج التي ستنفذها مدارس المحافظة وإشراك جميع الطلاب والطالبات في فعاليات واحتفالات اليوم الوطني بالمحافظة ، بالإضافة الى تشكيل عدد من اللجان لمتابعة وتنفيذ جميع برامج وفعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين بمحافظة القرى .

وبين العبيلان أن برنامج الاحتفال باليوم الوطني سيتضمن مسيرة وطنيه لعدد من الجهات الحكوميه بالمحافظة وكذلك إقامة احتفال يتخلله عدد من الكلمات والقصائد الشعريه وأوبريت وطني وفلكورات شعبيه بمشاركة لجنة الثقافه والفنون بالقرى وفرق أطفال استعراضية ومؤثرات ضوئية لهوية اليوم الوطني وفرق تقديم ومسابقات مع تجهيز معرض متكامل للإدارات الحكوميه لعرض الانجازات الوطنية وكذلك معرض للفن التشكيلي خاص بهذه المناسبة يشارك به عدد من هواة الرسم ومن طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة بالإضافة الى توزيع الهدايا والورود والأعلام .

وفي الختام قدم العبيلان شكره لجميع الجهات المشاركة وأعضاء اللجان بالمحافظة مؤكداً في الوقت نفسه بأننا سنعمل وفق منظومة واحدة متكاملة لإبراز هذا اليوم المجيد وما تحقق لوطننا من إنجازات في مختلف المجالات في ظل الدعم والاهتمام والرعاية بالوطن ومواطنيه من لدن قيادتنا الرشيدة ” أيدها الله ”