طالب “ابتدائي” يخنق زميله حتى الموت بساحة مدرسة بالرياض

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أدت مضاربة بين طلاب بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض صباح اليوم إلى وفاة طالب يبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وبلغ قائد مدرسة بشر بن الوليد الإبتدائية بحي ضاحية لبن مبلغاً عن مضاربة بين الطلاب مما نتج عنها وفاة أحد الطلبة

م- الحارثي (12 سنه) والمدعى عليهم هم :

الاول / س العتيبي (12سنه)

والثاني / م العتيبي (12 سنه)

والثالث / ف الغروي (12 سنه)

ويفيد المبلغ بأن الحادثة وقعت عند الساعة 9:00 من صباح هذا اليوم الأثنين وبأن المضاربة بين الأطراف وقعت في ساحة المدرسة وقام أحدهم (بخنق) الطالب المتوفى وحاولوا إسعافه وتم طلب الهلال الأحمر وتم الانتقال به لمستشفى الملك خالد الجامعي إلّا أنه فارق الحياة بالطريق وتم إيداعه ثلاجة المستشفى علماً بانه يوجد كاميرات داخل المدرسة وتم طلب الأدلة الجنائية للموقع وجرى تسليم الاشخاص المدعى عليهم ومحضر من قائد المدرسه وتقرير المستشفى لضابط خفر مركز شرطة ضاحية لبن.