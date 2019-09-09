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رئيس جمهورية كوت ديفوار يستقبل وزير الخارجية
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المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بمقر إقامته في قصر الضيافة في جدة اليوم، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما التقى معاليه، في قصر الملك فيصل للضيافة اليوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار مارسيل أمون تانوه.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

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