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وفد “وزارة الإسكان” يزور جهات إسكانية في سنغافورة خلال فعاليات “أسبوع البناء العالمي”

وفد “وزارة الإسكان” يزور جهات إسكانية في سنغافورة خلال فعاليات “أسبوع البناء العالمي”
http://almnatiq.net/?p=771486
المناطق - واس

قام وفد المملكة العربية السعودية في سنغافورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي بعدد من اللقاءات على هامش المشاركة في مؤتمر “أسبوع البناء العالمي” الذي اختتم فعالياته الجمعة الماضي بسنغافورة.
وزار الوفد السعودي مجلس الإسكان والتنمية السنغافوري، تلتها زيارة لهيئة إعادة التطوير الحضري، أعقبها زيارة لهيئة البناء والتشييد، ومن ثم زيارة لوزارة التنمية الوطنية السنغافورية.
وتواصلت زيارات الوفد السعودي في اليوم التالي، إذ قام بزيارة وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تلتها زيارة لشركة “روبن فليج” الدولية الرائدة في تبني أحدث الحلول التقنية في البناء، أعقبها زيارة لشركة “سربانا جورون”، التي تعد من أكبر شركات الاستشارات الحضرية والبنية التحتية في آسيا، التي تملك خبرات تتجاوز الـ 70 عاماً.
وزار رئيس الوفد السعودي ورئيس اللجنة الوطنية العقارية معرض البناء البيئي، أعقبها زيارة لمعرض مدينة سنغافورة الذي استعرض التحول الكبير في سنغافورة خلال الخمسين سنة الماضية، لتصبح واحدة من أكثر المدن ملائمة للعيش في آسيا.
وقام الوفد بزيارة لشركتي “دي بي المعماريون” و”مينهاردت” التي تعد من أكبر الشركات الهندسية المستقلة في آسيا، أعقبها زيارة لهيئة الأراضي السنغافورية، قبل أن يختتم الوفد جولته بزيارة لمجلس وكالات العقارية، ولشركة “آر اس بي المعماريون” للتخطيط والهندسة المحدودة.
وتهدف الزيارات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدين.

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