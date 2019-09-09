اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في دورتها الـ 41 بالمسجد الحرام

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اختتمت لجنة المحكمين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين اليوم , جدول أعمال التصفيات النهائية للمسابقة، وذلك بالاستماع في اليوم الثالث إلى 14 متسابقا في الجلسة الصباحية، و13 متسابقاً في الجلسة المسائية، ليبلغ مجموع من تم الاستماع إلى تلاواتهم (84) متسابقاً، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 146 متسابقا يمثلون 103 دول من مختلف دول العالم.

وشهد ختام التصفيات حضور نخبة من المهتمين والشخصيات الإسلامية من أبرزهم معالي وزير الشؤون الدينية لجمهورية بنغلاديش الشعبية شيخ محمد عبدالله، حيث التقى بفضيلة الأمين العام للمسابقة الدولية وأعضاء لجنة التحكيم، واستمع إلى عدد من تلاوات المشاركين.

يُذكر أنَّ التصفيات النهائية في مسجد الحرام تميزت بقوة المنافسة، مع جودة القراءة وإتقان حفظ كتاب الله الكريم، وحسن الأداء، وجمال الصوت، الأمر الذي يبشر بجيل قرآني واعد من مختلف دول العالم.

وسيقام بإذن الله تعالى الحفل الختامي في يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله تعالى – بالمسجد الحرام وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وسيكرم من خلاله الفائزين في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

