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اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني تبدأ أعمالها برئاسة الإعلامية ميسر البديوي

اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني تبدأ أعمالها برئاسة الإعلامية ميسر البديوي

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اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني تبدأ أعمالها برئاسة الإعلامية ميسر البديوي

اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني تبدأ أعمالها برئاسة الإعلامية ميسر البديوي
http://almnatiq.net/?p=771495
المناطق - الجوف

تستعد منطقة الجوف للاحتفال باليوم الوطني للمملكة وذلك في جميع محافظات ومدن المنطقة، حيث يتولى ملتقى إعلاميي الجوف بموجب مذكرة التعاون مع أمانة المنطقة، للتغطية الإعلامية لهذه المناسبة.

وقال رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان إنه تم تكليف الإعلامية ميسر بنت محمد البديوي رئيسة للجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني التي ستقام في كافة مدن ومحافظات منطقة الجوف .

ودعا الحموان رئيسة اللجنة لتشكيل فريق العمل معها من الإعلاميين والإعلاميات لهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً والتي نسعى من خلالها لإبراز منجزات الوطن التي تحققت ولله الحمد ، ونشر مظاهر الفرح والسرور بهذه المناسبة التي يستذكر فيها أبناء الوطن بطولات الملك المؤسس رحمه الله ورجاله الأوفياء من كل عام.

والإعلامية ميسر البديوي حققت جائزة ملتقى إعلاميي الجوف للتميز الإعلامي في مسار الحوار للعام 2017م , وتسلمت الجائزة من سمو أمير منطقة الجوف،.

كما دعا الحموان جميع الإعلاميين والإعلاميات للتعاون مع اللجنة لإظهار المنطقة بما يليق بها وبمكانتها، حيث إن الجميع يستطيع إيصال الرسالة الإعلامية من المواقع الإخبارية المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعي .

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