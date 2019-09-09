تسريبات مواصفات “آيفون 11” قبل يوم من إطلاقه الرسمي

المناطق - الرياض

بعد أشهر من الترقب، ستكشف “آبل” أخيرا عن هاتفها الجديد “آيفون” خلال مؤتمرها السنوي الذي ينعقد في كاليفورنيا غدا.

ومن المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثة هواتف ذكية جديدة من طراز “آيفون11 برو” بشاشة قياسها 5.8 بوصة، وجهاز “آيفون 11 برو ماكس” بشاشة قياسها 6.5 بوصة، وجهاز “آيفون 11” منخفض التكلفة بشاشة قياسها 6.1 بوصة.

وعلى الرغم من تكتم “آبل” على التفاصيل المتعلقة بأجهزتها الجديدة، إلا أن الكثير من الشائعات والتقارير، كشفت عن بعض المواصفات المتوقعة، بينها نظام الكاميرا الخلفية الثلاثي، ونظام الشحن والألوان وغيرها.

وتعقد “آبل” مؤتمرها السنوي للكشف عن أحدث منتجاتها، في 10 سبتمبر، مسرح “ستيف جوبز” في Apple Park HQ، حيث ستنطلق الفعالية عند الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش.

ومن المنتظر أن يتم فتح الطلب المسبق على الهواتف يوم الجمعة 13 سبتمبر، بعد الإطلاق الرسمي، كما ينتظر أن تكون أجهزة “آيفون” الجديدة متاحة للشراء في المتاجر، بعد أسبوع تقريبا، أي يوم الجمعة 20 سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار أجهزة “آيفون 11” ستكون مماثلة لمجموعة هواتف “آبل” لعام 2018، وهذا يعني أن طراز هاتف “آيفون 11 برو”، سيبدأ بنحو 1200 دولار بينما يبدأ سعر جهاز “آيفون 11 برو ماكس” من 1350 دولارا تقريبا، وسعر “آيفون 11 ” ذي المواصفات الأقل والتكلفة الأرخص، نحو 987 دولارا تقريبا.

وسيكون هيكل الهاتف مصنوعا من الزجاج والمعدن لتمكين الشحن اللاسلكي، وسيكون هناك مكان في أعلى الشاشة لإيواء كاميرا استشعار العمق من أجل تفعيل تقنية التعرف على الوجه FaceID.

وبحسبما ورد في العديد من التقارير، فإن شركة “آبل” عملت على نظام كاميرا ثلاثي العدسات، حيث ستعمل على التقاط صور في وقت واحد، ثم يتم دمجها باستخدام الذكاء الصناعي لإنشاء صور ومقاطع فيديو بزاوية عريضة للغاية، وفقا لوكالة “بلومبرغ” ، كما ستمكن التقنية المستخدمين من التقاط صور ثلاثية الأبعاد.

وتشير التقارير إلى أن جهاز “آيفون برو ماكس” بقياس 6.5 بوصة، هو الجهاز الوحيد الذي سيزود بالنظام الجديد للكاميرا، بينما ستحصل أجهزة “آيفون 11 برو” و”آيفون 11″ على كاميرا مزدوجة وكاميرا فردية على التوالي.

ومع ذلك، تزعم التقارير الأكثر حداثة أن كلا من “آيفون 11 برو” و”آيفون 11 برو ماكس” سيحتويان على نظام كاميرا ثلاثية العدسات، مع تزويد “آيفون 11” على كاميرا مزدوجة.

وتوجد الكثير من التكهنات بأن تزود “آبل” أجهزتها الحديثة بمنفذ شحن USB-C، بدلا من منفذ Lightning المستخدم حاليا، حيث أن غالبية الأجهزة الحديثة لعمالقة الهواتف الذكية حول العالم، أصبحت تزود بمنفذ شحن USB-C، الذي يتيح شحنا أسرع بكثير من الإصدارات السابقة لمنفذ USB الذي لا يمكن أن يعالج سوى قدر محدود من الطاقة.

كما تقول بعض التقارير إن أجهزة “آبل الحديثة” ستدعم تقنية “الشحن اللاسلكي الثنائي” والتي تتكون من حامل وقاعدة لشحن جهازين في وقت واحد.

ومن أجل دعم الشحن اللاسلكي ثنائي الاتجاه، فإن جميع إصدارات “آيفون” الجديد ستزود ببطاريات أكبر.