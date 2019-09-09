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انطلاق برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران ومحافظة شرورة

انطلاق برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران ومحافظة شرورة

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انطلاق برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران ومحافظة شرورة

انطلاق برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران ومحافظة شرورة
http://almnatiq.net/?p=771531
المناطق - شرورة

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران اليوم الأحد، برنامج (الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين في الحد الجنوبي) لمنسوبي المساجد بمنطقة نجران، في ثلاثة مواقع بجوامع المنطقة.
وقد أوضح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج
يستهدف الأئمة والمؤذنين بمحافطة شرورة ومدينة نجران من أجل رفع كفائتهم في أحكام الأذان والصلاة، وحثهم على التعاون مع الجهات الرسمية في المنطقة، وتعزيز الانتماء وتحقيق المواطنة الصالحة، والتحذير من الفكر الحوثي وبيان خطره وفساد عقيدته، وتضمن البرنامج عدة دروس ومحاضرات حول التوحيد فضله وأنواعه، وأحكام الطهارة والصلاة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت، وأحكام صلاة الجمعة والعيدين والكسوف، ومسؤوليات وواجبات الوظائف الشرعية (الخطيب- الإمام – المؤذن) تجاه ولاة الأمر، وواجباتهم تجاه رجال الأمن، ومعالم في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وجهود المملكة في نصرة قضايا المسلمين (اليمن أنموذجاً).

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