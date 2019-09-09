الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا

الجوف : محمد الحسن

شاركت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بالتواجد بموقع الحريق الذي وقع مساء اليوم في حي المعاقله في مدينة سكاكا .

حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 من مواطن وذلك في تمام الساعة 18:12 عن نشوب حريق في عدد من المزارع وإحتمالية تطوره ليشمل بعض المنازل المجاوره وإحتمالية وقوع إصابات .

وبناء على ما ورد تم ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية التي وصلت للموقع وتم التمركز ومعالجة ثلاث حالات كلها بسيطة بحمد الله ومن ثم تمت مغادرة الموقع بعد التأكد من خلوه من أي إصابات إضافيه بحمد الله .

وتنوه هيئة الهلال الأحمر لعموم المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب والتجمهر في مواقع الحوادث بما ينعكس سلباً على جهود فرق الطوارئ العاملة بالموقع إلا لمن لديهم الإلمام التام بكيفية التعامل مع إصابات الحروق والقدرة على تقديم الخدمة الإسعافية .