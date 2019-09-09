صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي

المناطق - الجوف

أقامت إدارة الصحة المدرسية بصحة القريات بالتعاون مع ادارة التعليم بالقريات بتدشين برنامج الفحص الاستكشافي وذلك بثانوية الامير نايف بن عبدالعزيز بالقريات وحضر كل من مدير ادارة الصحة المدرسية الاخصائي فيصل قبلان العنزي ورئيس قسم الصحة المدرسية بالتعليم الاستاذ حسين عقيل العنزي حيث اشرفا على سير البرنامج وقام الاطباء والممرضين بعمل فحوصات( فحص الاسنان -فحص النظر-قياس الطول والوزن-الكشف عن التدخين-اعوجاج السلسلة الفقرية-والحالات الطبيه الاخرى) وهذا برنامج يطبق على طلاب الصف الاول متوسط والاول ثانوي في الفصل الدراسي الاول .