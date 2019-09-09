احدث الأخبار

صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا
منطقة الجوف
 انطلاق برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران ومحافظة شرورة
منطقة نجران
 علي المري يتصدر قائمة ملّاك الهجن الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد للهجن الثاني
أبرز المواد
 إلى أين يذهب النظام الدولي وهل مازالت أمريكا سيدة العالم وحدها؟.. دراسة تحليلية تقدم الإجابة
أبرز المواد
 ترقية عدد من موظفي بلدية عين دار
المنطقة الشرقية
 إعفاء داود الشريان من هيئة الإذاعة والتليفزيون
أبرز المواد
 وكيل محافظة الأحساء يؤدي الصلاة على شهيد الواجب المري
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية: شخص واحد يموت كل 40 ثانية منتحرا
أبرز المواد
 تسريبات مواصفات “آيفون 11” قبل يوم من إطلاقه الرسمي
أبرز المواد
 أمطار على محافظة محايل
منطقة عسير
 اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني تبدأ أعمالها برئاسة الإعلامية ميسر البديوي
منطقة الجوف
صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي

صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي

منطقة الجوف
الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا

الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا

منطقة الجوف
انطلاق برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران ومحافظة شرورة

انطلاق برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران ومحافظة شرورة

منطقة نجران
علي المري يتصدر قائمة ملّاك الهجن الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد للهجن الثاني

علي المري يتصدر قائمة ملّاك الهجن الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد للهجن الثاني

أبرز المواد

صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي

صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي
http://almnatiq.net/?p=771540
المناطق - الجوف

أقامت إدارة الصحة المدرسية بصحة القريات بالتعاون مع ادارة التعليم بالقريات بتدشين برنامج الفحص الاستكشافي وذلك بثانوية الامير نايف بن عبدالعزيز بالقريات وحضر كل من مدير ادارة الصحة المدرسية الاخصائي فيصل قبلان العنزي ورئيس قسم الصحة المدرسية بالتعليم الاستاذ حسين عقيل العنزي حيث اشرفا على سير البرنامج وقام الاطباء والممرضين بعمل فحوصات( فحص الاسنان -فحص النظر-قياس الطول والوزن-الكشف عن التدخين-اعوجاج السلسلة الفقرية-والحالات الطبيه الاخرى) وهذا برنامج يطبق على طلاب الصف الاول متوسط والاول ثانوي في الفصل الدراسي الاول .

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا

الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا
اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني تبدأ أعمالها برئاسة الإعلامية ميسر البديوي

اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني تبدأ أعمالها برئاسة الإعلامية ميسر البديوي
أمير الجوف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة

أمير الجوف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*