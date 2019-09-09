استحداث فريق دعم مناوب بقطاع أبها

المناطق - عسير

أوضحت صحة عسير بأنه وسعياً لتحسين جودة عمل المراكز المناوبة بقطاع أبها فقد تم استحداث خدمة مدير القطاع المناوب للتواصل الفعال مع المراكز المناوبة على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى فريق عمل مناوب مساند له .

وبينت صحة عسير أن تلك الخطوة تأتي بهدف سرعة معالجة أي احتياج أثناء عمل المراكز المناوبة بهدف تحسين جودة العمل داخل المراكز وسرعة التدخل في حل أي عوائق بضمان تقديم افضل الخدمات للمستفيدين .

وشمل فريق العمل المناوبة خلال 24 ساعة مدير قطاع مناوب وطبيب وصيدلي وأخصائي مخبرات ومشرف تمريض وسائق ومسئول خدمات وصيانة مناوب .

بدوره قدم مدير قطاع أبها عائض عسيري شكره وتقديره لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية .