احدث الأخبار

استحداث فريق دعم مناوب بقطاع أبها
منطقة عسير
 “الأمن السيبراني” يحذر أصحاب هواتف هواوي.. حدثوا هذه الهواتف فورا
أبرز المواد
 صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا
منطقة الجوف
 انطلاق برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران ومحافظة شرورة
منطقة نجران
 علي المري يتصدر قائمة ملّاك الهجن الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد للهجن الثاني
أبرز المواد
 إلى أين يذهب النظام الدولي وهل مازالت أمريكا سيدة العالم وحدها؟.. دراسة تحليلية تقدم الإجابة
أبرز المواد
 ترقية عدد من موظفي بلدية عين دار
المنطقة الشرقية
 إعفاء داود الشريان من هيئة الإذاعة والتليفزيون
أبرز المواد
 وكيل محافظة الأحساء يؤدي الصلاة على شهيد الواجب المري
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية: شخص واحد يموت كل 40 ثانية منتحرا
أبرز المواد
 تسريبات مواصفات “آيفون 11” قبل يوم من إطلاقه الرسمي
أبرز المواد
استحداث فريق دعم مناوب بقطاع أبها

استحداث فريق دعم مناوب بقطاع أبها

منطقة عسير
“الأمن السيبراني” يحذر أصحاب هواتف هواوي.. حدثوا هذه الهواتف فورا

“الأمن السيبراني” يحذر أصحاب هواتف هواوي.. حدثوا هذه الهواتف فورا

أبرز المواد
صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي

صحة القريات تقيم برنامج الفحص الاستكشافي

منطقة الجوف
الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا

الهلال الأحمر بالجوف يستنفر الفرق الاسعافية للمشاركة بحريق وقع بسكاكا

منطقة الجوف

استحداث فريق دعم مناوب بقطاع أبها

استحداث فريق دعم مناوب بقطاع أبها
http://almnatiq.net/?p=771549
المناطق - عسير

أوضحت صحة عسير بأنه وسعياً لتحسين جودة عمل المراكز المناوبة بقطاع أبها فقد تم استحداث خدمة مدير القطاع المناوب للتواصل الفعال مع المراكز المناوبة على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى فريق عمل مناوب مساند له .

وبينت صحة عسير أن تلك الخطوة تأتي بهدف سرعة معالجة أي احتياج أثناء عمل المراكز المناوبة بهدف تحسين جودة العمل داخل المراكز وسرعة التدخل في حل أي عوائق بضمان تقديم افضل الخدمات للمستفيدين .

وشمل فريق العمل المناوبة خلال 24 ساعة مدير قطاع مناوب وطبيب وصيدلي وأخصائي مخبرات ومشرف تمريض وسائق ومسئول خدمات وصيانة مناوب .

بدوره قدم مدير قطاع أبها عائض عسيري شكره وتقديره لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية .

روابط ذات صلة

أمطار على محافظة محايل

أمطار على محافظة محايل
تربية جامعة الملك خالد تعقد لقاءً لتهيئة الطلاب للتدريب الميداني

تربية جامعة الملك خالد تعقد لقاءً لتهيئة الطلاب للتدريب الميداني
111 برنامجا تدريبيا لمعلمي عسير

111 برنامجا تدريبيا لمعلمي عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*