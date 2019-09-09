“التعليم” تدرس إلغاء اختبار القدرات كشرط لدخول الجامعات

المناطق - الرياض

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تدرس إلغاء اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات

وأفادت المصادر إلى أن الوزارة تتجه لإيقاف شرط اختبار القدرات لدخول الجامعات بعد أن ثبت عدم جدواه وتحقيقه للهدف منه، إضافة إلى استنزافه للطلبة ماليًّا

يُعتبر التقديم لإجراء اختبارات القدرات والقياس بالنسبة للخريجين من الطلبة والطالبات السعوديين من المرحلة الثانوية العامة والمعاهد المهنية الراغبين في الالتحاق بالدراسة في الجامعات والكليات الحكومية بالمملكة شرطًا إلزاميًّا لاستكمال بقية إجراءات القبول في الدراسة الجامعية

وتُعدّ نتائج اختبار القدرات -الذي يشرف عليه المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم- معيارًا ضروريًّا لمعرفة مهارات وتوجهات الطلبة والطالبات المستقبلية، بالإضافة إلى أن نتائجه النهائية تُستخدم بجانب معيار الثانوية العامة في استكمال بقية متطلبات واشتراطات القبول بالجامعات والكليات