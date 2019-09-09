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العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك

العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك

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العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك

العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=771556
المناطق - تبوك - فايز السميري:

أصدر معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، قراراً بتكليف أحمد محمد العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك.
من جهته ، عبر احمد العنزي عن عظيم شكره للثقة الغالية من لدن معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بمناسبة صدور الأمر بتكليفه.

وقال: هذا شرف لكل مواطن أن يعمل في خدمة قيادته وأبناء شعبه ودينه في كل موقع مسؤولية، سائلاً الله – العلي القدير – أن يوفقه لأداء مهام عمله على أكمل وجه.

يذكر أن العنزي حصل على بكالوريوس في تخصص طب الطوارىء من جامعة شرق كنتاكي بالولايات المتحدة الامريكية في عام 2012 عمل بعدها لمايزيد عن ستة سنوات في الإسعاف الجوي التابع للهيئة بمنطقة المدينة المنورة بالاضافة لعمل مدرب معتمد غير متفرغ في ذات التخصص ثم عمل مديراً لمراكز اسعاف محافظة العلا الى ان تم تكليفة مديراً لفرع الهيئة بمنطقة تبوك.

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