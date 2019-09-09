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1900 متدرب ومتدربة يستفيدون من الأسبوع التمهيدي بتقنية ومهني تبوك

1900 متدرب ومتدربة يستفيدون من الأسبوع التمهيدي بتقنية ومهني تبوك
http://almnatiq.net/?p=771562
المناطق - تبوك :

أوضح المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري بأن عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج أسبوع التهيئة والتي نفذتها المنشآت التدريبية في المنطقة بلغ قرابة (1900 )متدرب ومتدربة حيث أستفادوا من برنامج التعريف بنظام التدريب ولوائحه والتخصصات المتاحة والتعريف بالأقسام المساندة و شؤون المتدربين والمتدربات كذلك استضافة بعض الخريجين لعرض تجاربهم في التدريب وآلية الحصول على الوظيفة وبيان حقوق وواجبات المتدرب أو المتدربة وآلية احتساب المعدل التراكمي إضافة إلى مكافأة التفوق العلمي و عمل دورة عن كيفية الدخول الى بوابة المتدربين والتسجيل بها والاستفادة من الخدمات المقدمة بها.
وأوضح أن البرنامج تضمن جولة تعريفية للطلاب على مباني المنشئات التدريبية وعمل لقاءات مفتوحة مع عميد الكلية أو مدير المنشأة ووكلائها ‏ورؤساء الأقسام ومشرفي شؤون المتدربين ثم أخيرا توزيع استبانة تقييم البرنامج عن طريق رابط إلكتروني.

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