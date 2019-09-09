احدث الأخبار

الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر
أبرز المواد
 جمعية البر بالأضارع توزع سلة الخير على المحتاجين و المستفيدين
منطقة الجوف
 وزير الطاقة يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة
أبرز المواد
 “تعليم الرياض” يكشف تفاصيل وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة مع زميله بالمدرسة
أبرز المواد
 الداخلية الأفغانية: مقتل 30 من “طالبان” في عملية أمنية في ولاية بغلان
أبرز المواد
 1900 متدرب ومتدربة يستفيدون من الأسبوع التمهيدي بتقنية ومهني تبوك
منطقة تبوك
 بدء البرامج التعليمية والتدريبية بسجون تبوك للعام الدراسي1441هـ
منطقة تبوك
 العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 الخدمة المدنية تنفي منع من هم أكبر من 35 عامًا من شغل وظائفها
أبرز المواد
 “التعليم” تدرس إلغاء اختبار القدرات كشرط لدخول الجامعات
أبرز المواد
 استحداث فريق دعم مناوب بقطاع أبها
منطقة عسير
 “الأمن السيبراني” يحذر أصحاب هواتف هواوي.. حدثوا هذه الهواتف فورا
أبرز المواد
الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر

الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر

أبرز المواد
جمعية البر بالأضارع توزع سلة الخير على المحتاجين و المستفيدين

جمعية البر بالأضارع توزع سلة الخير على المحتاجين و المستفيدين

منطقة الجوف
وزير الطاقة يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة

وزير الطاقة يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة

أبرز المواد
“تعليم الرياض” يكشف تفاصيل وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة مع زميله بالمدرسة

“تعليم الرياض” يكشف تفاصيل وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة مع زميله بالمدرسة

أبرز المواد

الداخلية الأفغانية: مقتل 30 من “طالبان” في عملية أمنية في ولاية بغلان

الداخلية الأفغانية: مقتل 30 من “طالبان” في عملية أمنية في ولاية بغلان
http://almnatiq.net/?p=771566
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، أن 30 من مسلحي حركة “طالبان” قتلوا، مساء اليوم الاثنين، نتيجة عملية أمنية قامت بها السلطات في ولاية بغلان شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نصرت رحيمي، في بيان نشر على حسابه في “تويتر”: “بدأت قوات الأمن والدفاع الأفغانية، بعد ظهر اليوم، بتطهير ولاية بغلان من إرهابيي طالبان. ونتيجة لذلك، قتل 30 إرهابيا وأصيب 11 آخرون بجروح”.

وأشار رحيمي إلى أن من بين القتلى قائد ميداني، وهو ملا شفيق (90 عاما)، المعروف أيضا باسم قاري جان آغا.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن العمليات الأمنية ستمتد إلى ولايات أخرى من البلاد.

روابط ذات صلة

الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر

الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر
وزير الطاقة يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة

وزير الطاقة يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة
“تعليم الرياض” يكشف تفاصيل وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة مع زميله بالمدرسة

“تعليم الرياض” يكشف تفاصيل وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة مع زميله بالمدرسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*