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“تعليم الرياض” يكشف تفاصيل وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة مع زميله بالمدرسة

“تعليم الرياض” يكشف تفاصيل وفاة طالب ابتدائي في مشاجرة مع زميله بالمدرسة
http://almnatiq.net/?p=771570
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض اليوم الاثنين عن وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الاثنين 10-1-1441هـ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض “إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي مشيرا إلى أن عددا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

وأضاف “تعليم الرياض” في بيانه الصادر اليوم “في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقد هذا المصاب فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة حيث وقف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانيا على الحادثة كما شكل مدير عام التعليم في منطقة الرياض لجنة تقص في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وأعربت إدار التعليم في منطقة لارياض عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

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