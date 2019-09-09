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جمعية البر بالأضارع توزع سلة الخير على المحتاجين و المستفيدين

جمعية البر بالأضارع توزع سلة الخير على المحتاجين و المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=771578
المناطق - الجوف

وزعت جمعية البر الخيرية بمركز الأضارع السلة الغذائية ( سلة الخير ) على المستفيدين والمحتاجين المقيدين بالجمعية .
وأوضح مدير الجمعية الأستاذ فهد سالم الشمري أن هذه السلة تم توزيعها لأكثر من 180 أسرة مستفيدة ، مضيفا أن الجمعية تخدم عدد من الأسر المحتاجة والأرامل والأيتام داعيا رجال الأعمال والمحسنين وفاعلي الخير لدعم برامج الجمعية لتؤدي رسالتها على أكمل وجه مبينا إنه يمكن التبرع عن طريق حسابات الجمعية الرسمية في المصارف التالية :
رقم الحساب بالبنك الأهلي 42063838000103
مصرف الراجحي 213608010408394
أو التواصل عبر الإيميل [email protected]
كما يمكن التبرع من خلال زيارة مقر الجمعية الواقع بالشارع العام للأضارع بمنطقة الجوف سائلين الله أن يكتب الأجر للجميع .

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