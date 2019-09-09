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مدرب الأخضر “رينارد: مباراة اليمن صعبة ونسعى لبداية قوية في التصفيات

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مدرب الأخضر “رينارد: مباراة اليمن صعبة ونسعى لبداية قوية في التصفيات

مدرب الأخضر “رينارد: مباراة اليمن صعبة ونسعى لبداية قوية في التصفيات
http://almnatiq.net/?p=771587
الماطق - الرياض

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الفرنسي “إيرفي رينارد” الجاهزية الكاملة لمواجهة المنتخب اليمني غداً على ملعب البحرين الوطني في المنامة في مستهل مشواره بالمجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023،
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في العاصمة البحرينية المنامة : “المباريات الافتتاحية في التصفيات المؤهلة للمونديال دائمًا ما تكون مهمة لأي منتخب مشارك، ويجب علينا أن نسجل بداية قوية أمام منتخب اليمن.
وأضاف: “لدى المنتخب السعودي لاعبون مميزون يساعدون أي مدرب على تحقيق النتائج الإيجابية، فهم يمتلكون الإمكانيات الفنية الجيدة والذكاء”.
وأكد مدرب “الأخضر” أن مباراة الغد لن تكون سهلة، لافتاً النظر إلى أنه تابع المنتخب اليمني جيدًا في مباراته الأولى أمام منتخب سنغافورة ولديه كذلك معومات مسبقة عنه، مشدداً على أن التأهل لكأس العالم هدفٌ كبير بالنسبة للجهاز الفني، وسيعمل الجميع على تحقيق ذلك بكل ما أوتي من جهد.
من جانبه قال لاعب المنتخب السعودي عمر هوساوي: “نحن كلاعبين نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى بالتصفيات الآسيوية سعياً لتحقيق الهدف المنشود”.
وأعرب هوساوي عن سعادته بحمل شارة القيادة بعد أن حملها لاعبون كبار خدموا الكرة السعودية، مشددا على أن الأهم بالنسبة له تسخير خبرته داخل وخارج الملعب بما يخدم المجموعة.

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