3 أسباب تدفعك للعزوف عن “آيفون 11” والانتظار حتى سبتمبر 2020

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http://almnatiq.net/?p=771590
المناطق - الرياض

قبل يومين فقط على موعد إطلاق هواتف “أبل” الجديدة، في حدث ينتظره عشرات الملايين حول العالم، كشفت تقارير صحفية أن عشاق “آيفون” قد يتعرضون بصدمة، وينتظرون حتى العام المقبل لشراء جهازهم المفضل.

وجاءت التقارير مؤخرا لتؤكد أن سلسلة هواتف “آيفون 11” لن تختلف بشكل جذري عن سابقتها “آيفون X”، لكنها ستحمل تغييرات طفيفة، بينما ستقوم الشركة الأميركية بتغيير أكثر شمولا في هواتف العام المقبل.

وقال موقع “9 تو 5 ماك” المختص بأخبار شركة “أبل”، إن الشركة تعتزم إجراء 3 تغييرات جذرية لسلسلة هواتف 2020 التي قد تحمل اسم “آيفون 12″، وهو ما قد يدفع المستخدمين لتغيير هواتفهم وقتها، وتجنب اقتناء هواتف “آيفون 11”.

وقال الموقع إن “أبل” ستقوم بثلاثة تغييرات جذرية قد تزيد مع مرور الوقت، تعد نقلات في هواتف “آيفون”، في النسخ التي ستطرح في سبتمبر 2020.

3 تغييرات “جذرية”

ويقول الموقع إن التغيير الكبير الأول في عام 2020 سيكون في شكل الهاتف، حيث قالت مصادر داخلية في الشركة إن آيفون سيشهد “تصميما متكاملا جديدا”.

وقال الموقع إن هناك احتمال لإطلاق هاتف آيفون قابل للطي، مع تغييرات أخرى ستطرأ على شكل الهواتف العادية، من ضمنها الشاشة الأمامية الكاملة دون أي نتوءات.

أما التغيير الثاني فسيكمن في خاصية الجيل الخامس، التي ستشملها جميع هواتف آيفون عام 2020.

ووفقا للموقع، سيكون التغيير الثالث في كاميرا الهاتف، التي ستشمل 3 عدسات للتصوير، وميزات ستحاول أبل فيها تصدر سباق كاميرات الهواتف.

ومع التغييرات الكبيرة القادمة في 2020، يقول الموقع إن شراء هواتف “آيفون 11” سيكون بمثابة شراء النسخة الأخيرة من آيفون الحالي، تماما مثل “آيفون 8” الذي فشل تجاريا بسبب تشابهه مع النسخة التي سبقته.

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