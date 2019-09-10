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مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل انتهاكها لاتفاق الحديدة

مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل انتهاكها لاتفاق الحديدة
http://almnatiq.net/?p=771604
المناطق الرياض

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكها لاتفاق الحديدة إذ أفشل الجيش اليمني اليوم محاولة يائسة للمليشيا بالتسلل لمواقع الجيش اليمني، في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.
وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت هذا الاعتداء وكبدت ميليشيا الحوثي عددًا من القتلى والجرحى.
يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران دأبت وبشكل مستمر على انتهاك اتفاق الحديدة الذي أبرم مؤخرًا في استكهولم برعاية الأمم المتحدة ونص على وقف إطلاق النار في الحديدة من خلال الاستهداف المتكرر لمواقع الجيش اليمني.

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