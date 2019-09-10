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هجن الأمير تركي بن محمد تنتزع شوط الرمز الرئيس في ثالث أيام الرموز بمهرجان ولي العهد للهجن

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هجن الأمير تركي بن محمد تنتزع شوط الرمز الرئيس في ثالث أيام الرموز بمهرجان ولي العهد للهجن

هجن الأمير تركي بن محمد تنتزع شوط الرمز الرئيس في ثالث أيام الرموز بمهرجان ولي العهد للهجن
http://almnatiq.net/?p=771610
المناطق - الرياض

واصلت هجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز حضورها المميز في أشواط الرموز ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمقامة على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.
وانتزعت البكرة “جوف” المملوكة لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد نوماس الشوط الرئيس الأول لأشواط الرموز في يومها الثالث المخصص لفئة “جذاع”ومسافة 5 كم، وتسجيلها أفضل توقيت لجميع الأشواط خلال الفترة المسائية بزمن (7:45:10) دقيقة.
وشهدت منافسات اليوم الثالث لأشواط الرموز تنفيذ 4 أشواط، مخصصة لفئة “جذاع” ( بكار – قعدان)، وسط حضور وتنافس قوي لشعارات مؤسسات الهجن العملاقة وكبار المضمرين.
وجاءت باقي نتائج أشواط الرموز على النحو التالي: الشوط الثاني: “متعب” لهجن الرئاسة بزمن وقدره( 7:45:32 ) دقيقة, والشوط الثالث: “بجدة” لياسر محمد عواد العطوي بزمن وقدره:(7:54:98 ) دقيقة، فيما فاز القعود “شاهين” سالم سعيد منانة غدير الكتبي بالشوط الرابع لفئة “الجذاع” (قعدان عام رمز)، متجاوزا خط النهاية في زمن وقدره (8:01:91 ) دقيقة.

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