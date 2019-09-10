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الكاميرا ترصد الجريمة.. أم تترك وليدها في كيس بلاستيكي وترحل

الكاميرا ترصد الجريمة.. أم تترك وليدها في كيس بلاستيكي وترحل

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الكاميرا ترصد الجريمة.. أم تترك وليدها في كيس بلاستيكي وترحل

http://almnatiq.net/?p=771619
المناطق - وكالات

أظهرت لقطات صادمة نشرتها مؤسسة حكومية، امرأة تخلت عن وليدها في مكان مهجور، في حادثة مؤثرة انتشرت على مدى واسع بوسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة “لجنة التحقيقات الروسية”، امرأة وهي تحمل طفلا رضيعا بكيس بلاستيكي، قبل أن تتركه في منطقة غير مأهولة خلف محل تجاري.

وقالت مصادر صحفية روسية إن المرأة البالغة من العمر 36 عاما، وضعت الطفل في غابة مجاورة، قبل أن تقوم بعدها بلحظات بالتخلي عن مولودها الجديد.

وأظهر الفيديو “المؤلم” لحظة تخلي الأم عن مولودها في الكيس البلاستيكي، قبل أن تقف أمامه للحظات، لتفكر في الأمر ثم تهم راحلة لتتركه وحيدا.

وعثرت السلطات على المولود مصابا بانخفاض شديد في حرارة الجسم، قبل أن يتم نقله بسرعة إلى المستشفى.

وأكدت السلطات العثور على الأم واحتجازها في منزلها، بينما يستمر التحقيق في القضية.

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