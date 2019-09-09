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بلدية تيماء تطلق حملة نظافه بالمحافظة

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بلدية تيماء تطلق حملة نظافه بالمحافظة

بلدية تيماء تطلق حملة نظافه بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=771629
تيماء- محمد العنزي :

أطلقت بلدية محافظة تيماء ممثلة بإدارة الخدمات قسم النظافه حملة نظافة شاملة تستهدف أحياء المحافظة و ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والتى تهدف الى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري تحت شعار “كذا أحلى” وخطط البلدية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي في إزالة الملوثات البصرية، وتستهدف رفع المبعثرات الأنقاض والنفايات مجهولة المصدر والمخلفات والكنس اليدوي وأعمال الرش داخل الأحياء .
وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي أن تنفيذ الحملة يأتي ضمن جهود البلدية في الحد من التلوث البصري وتعزيز مستوى النظافة بالأحياء والقرى , والعمل على إزالة المخلفات وتفريغ الحاويات وكنس الشوارع والتخلص من المكبات العشوائية بالمحافظة.
وأكد البلوي أهمية الحملة التي تأتي ضمن العديد من الحملات التي تنفذها وفق آليات وخطط وبرامج معدة لذلك سعيًا لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة .
مشدداً على أهمية الدور المواطن والمقيمين في إنجاح الحملة للمحافظة على نظافة الشوارع والأحياء وتعاونهم الدائم مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال برقم الشكاوي الموحد ٩٤٠.

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