وظائف شاغرة بشركة الاتصالات لحمَلة البكالوريوس

المناطق_الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وظائف إدارية شاغرة للرجال، وتشمل حمَلة البكالوريوس والماجستير؛ للعمل لديها في مدينة الرياض

وأضافت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة، تشمل مسميات «مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات، أخصائي أول اقتراح القيمة، ومدير تحليل كمّي، ومدير قسم الامتثال»

ويبدأ التقديم على وظائف الشركة بدءًا من اليوم الإثنين، عبر الرابط:

وتتضمن الشروط العامّة للتعيين في الوظائف، أن يكون الموظف المعيّن سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغلها، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن

كما تشمل الشروط العامّة للوظائف، أن يكون الموظف عند تعيينه مكمّلًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص