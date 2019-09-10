الأرصاد..هطول أمطار رعدية في 4 مناطق بالمملكة

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http://almnatiq.net/?p=771646
المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة) ورياح سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

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