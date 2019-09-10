آخر تطورات فقدان “خمسيني” في “بقيق”.. هذا ما عُثر عليه خارج السيارة وشقيق المفقود يكشف التفاصيل

المناطق_الرياض

كشف شقيق المواطن الخمسيني “خشمان فهيد العتيبي”، الذي فُقد يوم الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة الماضي، بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر التابعة لمحافظة بقيق، عن آخر تطورات الواقعة.

وبحسب “سبق”، أضاف: “عثرنا على مركبة المفقود في منطقة صلاصل، وتحديدًا بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وبحثنا عنه كثيرًا دون جدوى”.

وتابع: “قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تلقت البلاغ، ومنذ ذلك اليوم والبحث جارٍ عنه دون جدوى”.

وأوضح أن شقيقه يعاني فقط مرض السكري، وهو سليم عقليا، مطالبا بمَن يعثر عليه أو يشتبه به بإبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0509157771.