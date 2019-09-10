احدث الأخبار

آخر تطورات فقدان “خمسيني” في “بقيق”.. هذا ما عُثر عليه خارج السيارة وشقيق المفقود يكشف التفاصيل
أبرز المواد
 طرق بسيطة تحد من خطر الإصابة بالسرطان
أبرز المواد
 صورة نادرة لأول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي
أبرز المواد
 تفاصيل الحكم على قيادي سابق بأمانة مكة تلاعب بمنح الأراضي!
أبرز المواد
 الأرصاد..هطول أمطار رعدية في 4 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 نتنياهو يتّهم إيران بتدمير «موقع نووي» سرّي اكتشفته إسرائيل
أبرز المواد
 إيران وصراع قره باغ: الوضع الراهن المفضل
أبرز المواد
 انتحار سيدة…خوفاً من الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي..
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بشركة الاتصالات لحمَلة البكالوريوس
أبرز المواد
 بلدية تيماء تطلق حملة نظافه بالمحافظة
منطقة تبوك
 ريال مدريد يسخر كل إمكانياته من أجل خدمات “لاعب واحد”
أبرز المواد
 “أرخص من التاكسي”.. تذاكر طيران لا تتجاوز 10 دولارات
أبرز المواد
آخر تطورات فقدان “خمسيني” في “بقيق”.. هذا ما عُثر عليه خارج السيارة وشقيق المفقود يكشف التفاصيل

آخر تطورات فقدان “خمسيني” في “بقيق”.. هذا ما عُثر عليه خارج السيارة وشقيق المفقود يكشف التفاصيل

أبرز المواد
طرق بسيطة تحد من خطر الإصابة بالسرطان

طرق بسيطة تحد من خطر الإصابة بالسرطان

أبرز المواد
صورة نادرة لأول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي

صورة نادرة لأول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي

أبرز المواد
تفاصيل الحكم على قيادي سابق بأمانة مكة تلاعب بمنح الأراضي!

تفاصيل الحكم على قيادي سابق بأمانة مكة تلاعب بمنح الأراضي!

أبرز المواد

آخر تطورات فقدان “خمسيني” في “بقيق”.. هذا ما عُثر عليه خارج السيارة وشقيق المفقود يكشف التفاصيل

آخر تطورات فقدان “خمسيني” في “بقيق”.. هذا ما عُثر عليه خارج السيارة وشقيق المفقود يكشف التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=771656
المناطق_الرياض

كشف شقيق المواطن الخمسيني “خشمان فهيد العتيبي”، الذي فُقد يوم الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة الماضي، بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر التابعة لمحافظة بقيق، عن آخر تطورات الواقعة.

وبحسب “سبق”، أضاف: “عثرنا على مركبة المفقود في منطقة صلاصل، وتحديدًا بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وبحثنا عنه كثيرًا دون جدوى”.

وتابع: “قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تلقت البلاغ، ومنذ ذلك اليوم والبحث جارٍ عنه دون جدوى”.

وأوضح أن شقيقه يعاني فقط مرض السكري، وهو سليم عقليا، مطالبا بمَن يعثر عليه أو يشتبه به بإبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0509157771.

روابط ذات صلة

طرق بسيطة تحد من خطر الإصابة بالسرطان

طرق بسيطة تحد من خطر الإصابة بالسرطان
صورة نادرة لأول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي

صورة نادرة لأول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي
تفاصيل الحكم على قيادي سابق بأمانة مكة تلاعب بمنح الأراضي!

تفاصيل الحكم على قيادي سابق بأمانة مكة تلاعب بمنح الأراضي!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*