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استقالة 76 طبيباً وممرضاً خلال 3 أشهر من أكبر مستشفى في جدة

استقالة 76 طبيباً وممرضاً خلال 3 أشهر من أكبر مستشفى في جدة
http://almnatiq.net/?p=771657
المناطق_جدة

كشفت مصادر صحفية  أن عدد الاستقالات في الأشهر الثلاثة الماضية بين الأطباء والتمريض والفنيين وصل إلى 76 استقالة في مستشفى الملك فهد العام (21 طبيبا، و53 ممرضا، وفنيان)

وكشف تقرير صادر من وزارة الصحة أن أسباب الاستقالة تمثلت في عدم الرغبة في تجديد العقد أو وجود فرص وظيفية أخرى ذات عائد مادي أعلى. وجاء في التقرير أن المستشفى يعاني من 6 صعوبات في تموين وإمداد الأدوية، منها سلسلة الإمداد الطويلة إما في الطلب أو الصرف أو أوامر الشراء، وعدم تطابق الكميات مع الحاجة الفعلية للمستشفى، واختلاف نوعية احتياج المستشفى من الأدوية وإقرارها مركزيا، إلى جانب السلسلة الطويلة في إقرار البنود واستغراقها مدة طويلة لمرورها على إدارات عدة قبل اعتمادها وقد تواجه بالرفض بعد انقضاء الفترة كلها. ومن الصعوبات أيضا أن إجراءات تصنيف التعاقدات مع الأطباء تستغرق وقتا طويلا بعد وصولهم وتدخل الجهات الرقابية في أعمال إدارية يراها قائد المستشفى من ضمن صلاحياته، كما أن أعمال الترميم والإحلال والترسيات على الشركات تمر بمراحل طويلة الأجل، ووجود مسميات وظيفية إدارية غير متوافرة مع أهميتها لتيسير بعض الأعمال الضرورية المطلوبة، وعدم تنسيق بعض الجهات الإدارية في الوزارة لطلب بعض الإحصاءات فيتم طلبها بأشكال مختلفة من إدارات عدة، ما يتسبب في ازدواجية العمل والمهمات

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