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بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !

بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !

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بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !

بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !
http://almnatiq.net/?p=771658
المناطق_الرياض

قال مدير مشروع محطات وزن الشاحنات بشركة «تحكم» المهندس خالد بادغيش، أنه من المتوقع تفعيل مخالفات الموازين على الطرق، في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.
وحسب “عكاظ” أوضح أن المخالفات لم تكن مفعلة في السابق رغم وجودها في النظام، مشددا على عزم الشركة المملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة، على تفعيل مخالفات الأوزان بالشاحنات لمعالجة الأضرار الناتجة على الطرق، منها الحوادث وتدمير البنى التحتية.
وأضاف أن 60% من الشاحنات المحملة بالبضائع بالمملكة تتهرب من الموازين على الطرق، مشددا على ضرورة إيجاد حلول للقضاء على التهرب من الموازين، لافتا إلى أن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لمعالجة هذه المشكلة سواء على الطرق الرئيسية أو الفرعية.
وأوضح خلال ورشة عمل أمس (الإثنين) للتعريف «بالآلية الجديدة للمخالفات الخاصة بالشاحنات وخدمات الموازين على الطرق» بغرفة الشرقية، أن «تحكم» استلمت الإشراف على موازين الطرق اعتبارا من 15 يوليو الماضي.
وقال إن وزارة النقل تنفق 400 مليون سنويا على صيانة المسار الأيمن بالطرق، موضحا أن «تحكم» تستهدف في منع الشاحنات المخالفة للأوزان والتي لا تحمل تصاريح استثنائية من الاستمرار على الطرق.

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