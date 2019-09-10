“همة حتى القمة”.. شعار اليوم الوطني التاسع والثمانون

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” همة حتى القمة” هوية شعار اليوم الوطني السعودي 89 الذي تم تدشينه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ وما يحتويه من تعليمات الاستخدام.

وتم استلهام هوية الشعار بمقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قال “همة السعوديين مثل قمة طويق” لـذا تـم اختيـار هذا الشعار ليسـلط الضـوء علـى الوحدة الوطنية التي قادت المملكة لمستويات عالية بهمة القيادة والمواطنين.

ويوافق اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم الاثنين 24 محرم 1441هـ الموافق 23 سبتمبر 2019م وهو اليوم الذي تأسست فيه المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود.