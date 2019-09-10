احدث الأخبار

عقار جديد لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحاً بنسبة 54 %
أبرز المواد
 الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة تابعة له في غزة
أبرز المواد
 هل يُمنع مَن تجاوز 35 عاماً من وظائف القطاع_الخاص؟.. توضيح من «العمل»
أبرز المواد
 بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !
أبرز المواد
 استقالة 76 طبيباً وممرضاً خلال 3 أشهر من أكبر مستشفى في جدة
أبرز المواد
 آخر تطورات فقدان “خمسيني” في “بقيق”.. هذا ما عُثر عليه خارج السيارة وشقيق المفقود يكشف التفاصيل
أبرز المواد
 طرق بسيطة تحد من خطر الإصابة بالسرطان
أبرز المواد
 صورة نادرة لأول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي
أبرز المواد
 تفاصيل الحكم على قيادي سابق بأمانة مكة تلاعب بمنح الأراضي!
أبرز المواد
 الأرصاد..هطول أمطار رعدية في 4 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 نتنياهو يتّهم إيران بتدمير «موقع نووي» سرّي اكتشفته إسرائيل
أبرز المواد
 إيران وصراع قره باغ: الوضع الراهن المفضل
أبرز المواد
عقار جديد لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحاً بنسبة 54 %

عقار جديد لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحاً بنسبة 54 %

أبرز المواد
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة تابعة له في غزة

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة تابعة له في غزة

أبرز المواد
هل يُمنع مَن تجاوز 35 عاماً من وظائف القطاع_الخاص؟.. توضيح من «العمل»

هل يُمنع مَن تجاوز 35 عاماً من وظائف القطاع_الخاص؟.. توضيح من «العمل»

أبرز المواد
بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !

بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !

أبرز المواد

عقار جديد لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحاً بنسبة 54 %

عقار جديد لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحاً بنسبة 54 %
http://almnatiq.net/?p=771674

استجاب بشكل مبدئي أكثر من نصف الذين يعانون من مرض السرطان في الرئة، لعقار تحت التجربة من إنتاج شركة «أمجين» الأميركية للأدوية الحيوية. ويستهدف العقار المحرك الوراثي للمرض الذي كان يعتبر في السابق يصعب علاجه

وأضافت أن الجرعة الأعلى من العقار «أيه إم جي 510» لـ«أمجين» أدت إلى انكماش الأورام في 7 من 13 مريضاً، استناداً إلى عمليات التصوير فيما بعد العلاج، بينما ظل الستة الباقون يعانون من المرض

وقالت وكالة أنباء «بلومبرغ» إن هناك تسعة تشملهم الدراسة، ولا يزالون يتعاطون أقراصاً بشكل يومي

وازداد السرطان لأحد المرضى بعدما استجاب في البداية للعلاج، بينما توفي ثلاثة آخرون بعد ذلك، وفقاً لنتائج تم عرضها في المؤتمر العالمي عن سرطان الرئة في برشلونة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية

وأظهرت النتائج أن الباحثين ربما يكونون قد حددوا طريقة لمواجهة «كيه آر أيه إس» وهو جين شائع في الأورام البشرية. ويتشكل شكل الجين الذي يستهدفه العقار «أيه إم جي 510» في نحو 13 في المائة من سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة

وكان في السابق، عند العثور على تغير في الجين «كيه آر أيه إس»، يتم استبعاد العلاج. ونقلت «بلومبرغ» عن ديف ريس رئيس قسم البحث والتطوير في «أمجين» قوله إنه «إذا ما استطعنا توسيع ذلك، وأظهرنا في عدد أكبر من المرضى أن لدينا معدلات استجابة تصل إلى 50 في المائة، أو نسبة قريبة من ذلك، فهذا يعد أمراً مهماً للغاية وذا مغزى على الناحية السريرية». وأضاف: «هذه أيام أولى. نحن في حاجة لمعرفة ما إذا كانت بعض هذه الاستجابات ستزداد مع مرور الوقت». ويتسبب مرض سرطان الرئة في مقتل 142 ألف شخص في الولايات المتحدة سنوياً

روابط ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة تابعة له في غزة

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة تابعة له في غزة
هل يُمنع مَن تجاوز 35 عاماً من وظائف القطاع_الخاص؟.. توضيح من «العمل»

هل يُمنع مَن تجاوز 35 عاماً من وظائف القطاع_الخاص؟.. توضيح من «العمل»
بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !

بدء تفعيل المخالفات وفرض غرامات موازين الطرق السريعة خلال هذه المدة !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*