تدخل جراحي ينقذ حياة ثلاثيني بالطائف أطباء التخصصي يجرون تفريغ 2000 مل لتجمع سوائل حول القلب

المناطق_عادل الزهراني

أنقذ التدخل السريع لأطباء جراحة القلب والصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف حياة مريض بالعقد الثالث من عمره أدخل لقسم الطوارئ وهو يعاني من تجمع سوائل زائدة حول القلب أو ما يعرف بالانصباب التاموري إضافة إلى ما يعانيه من أمراض مزمنة كالسكر وضغط الدم وقصور في شرايين القلب وأيضا فشل كلوي مزمن .

وقد خضع المريض لعدة فحوصات سريرية وإشعاعية حيث تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي وإجراء تفريغ الانصباب التاموري النزفي عن طريق إجراء خاص بالتخدير الموضعي والتسكين بعد رفض المريض للتخدير الكلي.

وقام الفريق الطبي المكون استشاري جراحة القلب والصدر الدكتور تامر العوضي والدكتور مهند الذيب بإجراء شق تحت غضروف عظمة القص بطول ٦ سم وفتح الغشاء التاموري وتفريغ ٢٠٠٠ مل عبارة عن انصباب تاموري نزفي وتركيب أنبوب صرف للانصباب خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ٤٥ دقيقه وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد .