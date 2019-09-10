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وظائف برواتب تبدأ من 4000 ريال بمدن المملكة

وظائف برواتب تبدأ من 4000 ريال بمدن المملكة

أبرز المواد

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في تعليم النماص

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في تعليم النماص
http://almnatiq.net/?p=771685
المناطق_النماص

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص توفر وظائف شاغرة للرجال على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وترغب الإدارة في شغلها بمن تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً طبياً للوظيفة المتقدم عليها.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاماً وأن لا يكون متقاعد مع ضرورة عمل تعهد خطي بأن يعمل بمسمى الوظيفة المتقدم عليها وجميع ما يسند إليه في مجال عمله.

والتسجيل واستقبال الطلبات عن طريق برنامج (ساعد) في الخدمة المدنية عبر الرابط التالي :

https://eservices.mcs.gov.sa/Saed/(S(4prcunkqkvg1vrfn2eu3ud55))/Users/index.aspx

وذلك حتى تاريخ 1441/01/27هـ.

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