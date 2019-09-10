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دراسة: شرب القهوة يمنع حصوات المرارة

دراسة: شرب القهوة يمنع حصوات المرارة
http://almnatiq.net/?p=771714
المناطق - وكالات

بشرى سارة لعشاق القهوة، فقد أشارت دراسة شملت أكثر من 100 ألف شخص بالغ على مدار الـ13 عاماً السابقة إلى أن تناول ستة أكواب أو أكثر من القهوة يومياً يقلل من خطر تكون حصوات المرارة.

وبحسب موقع «تليجراف» أجريت دراسة علمية من قبل فريق من مستشفى جامعة كوبنهاجن في الدنمارك حيث تمثل القهوة، إلى حد بعيد، المصدر الأكثر شيوعاً لتناول الكافيين… وتم العثور على كمية عالية من الكافيين للحد من المرض المؤلم بنسبة 23 في المائة مقارنة مع أولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.

وحلل الباحثون بيانات رسمية عن الصحة ونمط الحياة بين 104. 500 من البالغين على مدى فترة تصل إلى 13 عاماً، مقارنة بكمية القهوة التي شربوها من عدمه في الإصابة بمرض الحصوة العرضية (GSD)، وخلصوا إلى أن شرب كوب واحد فقط في اليوم يقلل من خطر الإصابة بمرض الحصوة العرضية بنسبة 3 في المائة، لكن الخصائص الوقائية للكافيين زادت بشكل كبير عند تناول عدة أكواب في اليوم وأخبر الباحثون بمجلة الطب الباطني أن هناك عدة عوامل من المحتمل أن تؤثر على الفوائد الجانبية الصحية.

وتتشكل حصوات المرارة في القناة الصفراوية عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول وعدم وجود الأحماض الصفراوية بما فيه الكفاية التي تمنعها من أن تصبح حجارة… ويتم إطلاق الكافيين عن طريق الصفراء ويحتوي على مركبات كيميائية تسمى الميثيل زانتين التي تحفز إنتاج الحمض وتمنع الكوليسترول من تكوين حصوات المرارة.

وأفاد فريق البحث بقيادة «أسك تيبايرج نوردستجارد» من قسم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية بالجامعة: «إن الزيادة التي تحدثها القهوة في إنتاج حامض الصفراء يمكن أن تقلل من خطر تكون حصاة المرارة في الكوليسترول… علاوة على ذلك، فقد ثبت أن القهوة تحفز UGT1A1. الإنزيم المسؤول عن ترافق البيليروبين. حيث إن المستويات المرتفعة من البيليروبين غير المقترن في الصفراء هي عامل خطر مسبب لتشكيل الحصوة».

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تكشف عن ارتباطات بباقي أجهزة الجسم، إلا أن الباحثين سلطوا الضوء على العديد من الآليات التي قد يساعد استهلاك القهوة في منع تكوين الحصوات المرارية منها.

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