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النفط يرتفع نحو 63 دولار بدعم توقعات تمديد خفض الإنتاج

النفط يرتفع نحو 63 دولار بدعم توقعات تمديد خفض الإنتاج
http://almnatiq.net/?p=771733
المناطق - وكالات

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.
وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.90 دولار للبرميل، بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 32 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 58.17 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق، زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس ، بينما صعد الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو .
وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين، بينما أنهى برنت اليوم مرتفعا 1.7 بالمئة، إذ جاء رد فعل السوق إيجابيا حيال تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة يوم الأحد.
وقال الأمير عبد العزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.
وأضاف أن التحالف الذي يعرف باسم أوبك+، والذي يضم أعضاء أوبك ودول غير أعضاء من بينها روسيا، سيستمر لفترة طويلة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس المقبل في أبوظبي.

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